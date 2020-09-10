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08:06, 10 сентября 2020

Церковный суд в очередной раз попробует провести заседание по вопросу об отлучении схимонаха Сергия

Ранее их откладывали, поскольку бывший священник отказывался приходить.

Основатель Среднеуральского женского монастыря обвиняется в том, что он проводил служения, несмотря на официальный запрет на такую деятельность со стороны РПЦ. Суд екатеринбургской епархии соберется по этому поводу уже в третий раз. Предыдущие такие заседания были запланированы на понедельник и среду, но схимонах Сергий туда не приходил. Он объяснял это тем, что испытывает «продолжающееся душевное потрясение, скорбь и боль» потому что патриарх Кирилл официально утвердил инструкцию для служителей на время эпидемии коронавируса. Как уточняет агентство «Интерфакс» этот документ был опубликован еще в марте.

Ранее Сергий неоднократно называл коронавирус выдумкой. Во время одной из своих проповедей он проклинал тех, кто запрещал ходить в храмы. Схимонах также призывал верующих не соблюдать ограничения, связанные с пандемией.

Схимонах Сергий был официально лишен сана еще в конце июля. Как сообщала русская служба «Би-би-си», несмотря на это, он проводит проповеди до сих пор.



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