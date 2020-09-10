Писательница Людмила Улицкая считает, что происходящее в Белоруссии – это модель скорого будущего России

Об этом она написала в своем ответе на заявление Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая призвала российскую интеллигенцию поддержать протестующих в Белоруссии. Текст письма приводит Русская служба BBC.

«Белоруссия сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России», пишет Людмила Улицкая. По ее словам, в отличии от России, белорусская оппозиция смогла договориться и объединиться, граждане республики оказались, цитата, «более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство». Выступают белорусы, по мнению Улицкой, самым достойным образом — мирной демонстрацией, без битья витрин и поджога автомобилей. Писательница добавила, что события в республике разрушили ее представление о том, что власть сейчас придерживается точечных репрессий – стало очевидно, что она «выпускает зубы, когда чувствует угрозу». Улицкая пожелала Светлане Алексиевич жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти, и себе пожелала того же. Ранее белорусская писательница обратилась к русской интеллигенцией с вопросом о том, почему она молчит и в поддержку белорусского, братского, народа слышны лишь редкие голоса.

Светлана Алексиевич — единственный член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, которая находится на свободе и не покинула страну. В квартире писательницы для ее защиты круглосуточно дежурят европейские дипломаты