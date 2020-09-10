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06:08, 10 сентября 2020

Очередной страной, открытой для полетов из России стали Объединенные Арабские Эмираты

Первый рейс будет направлен в Дубай, который остается одним из семи эмиратов, открытым для туристов. Это подтвердили в российском консульстве. Предполагается, что самолеты будут отправляться дважды в неделю — в пятницу и субботу. Билеты уже поступили в продажу на сайтах «Аэрофлота» и Emirates.

Полностью закрытой страной ОАЭ не были даже во время пандемии. Вывозные рейсы доставляли россиян домой, а на обратом пути забирали резидентов этого государства Персидского залива.

Для того, чтобы попасть на борт самолета, нужно будет представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 96 часов до отлета. На борту каждый пассажир заполнит декларацию о состоянии здоровья. Кроме того, его обяжут скачать на смартфон специальное приложение с функцией геолокации, а по прилету сдать еще один тест и до обнародования результатов, оставаться в отеле.

В случае если тест даст положительный результат турист будет помещен в обсерватор.



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