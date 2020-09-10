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06:07, 10 сентября 2020

Приморский краевой суд рассмотрит дело 14 северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников

Их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Японском море. Российские пограничники во время патрулирования обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством кальмаров в исключительной экономической зоне России.

По данным ФСБ, когда одно судно было задержано, экипаж второго оказал сопротивление высадившимся на борт для досмотра сотрудникам погранохраны. Моряки, которых оказалось больше, чем россиян, вооружившись всем, что попало под руку, в том числе ножами и топорами, напали на военных.

Шестерых из них пытались убить. Четверо пограничников пострадали, ответным огнем были ранены несколько корейцев. Свыше 160 человек задержали. В российский МИД вызывали временного поверенного в делах посольства КНДР в Москве.

Уголовные дела в отношении трех рыбаков, которые избивали пограничников, были направлены в суд ранее, один из них уже приговорен к 4 годам колонии.



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