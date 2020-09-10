Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила бельгийку Элизу Мертенс в четвертьфинале US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу 31-летней Азаренко. В полуфинале 11 сентября белорусская спортсменка сыграет с 38-летней американкой Сереной Уильямс.
2020-09-10T05:15:07+03:00
2020-09-10T05:15:11+03:00
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05:15, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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