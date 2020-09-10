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05:14, 10 сентября 2020

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, по данным оперативного штаба, число жертв Ковиод-19 в столице с начала пандемии достигло 4 947. По всей России коронавирусом заразились более 1 млн. чел. Умерли 18 135.



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