В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, по данным оперативного штаба, число жертв Ковиод-19 в столице с начала пандемии достигло 4 947. По всей России коронавирусом заразились более 1 млн. чел. Умерли 18 135.
2020-09-10T05:14:02+03:00
2020-09-10T05:14:06+03:00
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05:14, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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