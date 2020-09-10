«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы на Мальдивы.

Как передает ТАСС, рейсы в Мале будут выполняться два раза в неделю, первый вылетит сегодня в 22:50. До пандемии коронавируса рейсы выполнялись ежедневно. Россияне, прилетевшие в Мале, не обязаны будут проходить карантин, но при себе необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, тест должен быть сделан максимум за 72 часа до прибытия. После возвращения в Москву граждане России должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале «Госуслуг».