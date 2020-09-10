«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы на Мальдивы.

Как передает ТАСС, рейсы в Мале будут выполняться два раза в неделю, первый вылетит сегодня в 22:50. До пандемии коронавируса рейсы выполнялись ежедневно. Россияне, прилетевшие в Мале, не обязаны будут проходить карантин, но при себе необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, тест должен быть сделан максимум за 72 часа до прибытия. После возвращения в Москву граждане России должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале «Госуслуг».
2020-09-10T05:12:43+03:00
2020-09-10T05:12:47+03:00
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05:12, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
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