Сербия отказалась от учений на территории в Белоруссии, которые стартуют сегодня.

В Белграде объяснили такое решение введением моратория на любые учения в связи с последствиями пандемии и необходимостью обеспечить нейтральный статус страны. Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил также, что его страна подверглась «страшному и незаслуженному» давлению со стороны Евросоюза. Глава военного ведомства подчеркнул, что неучастие страны в совместных учений коснется всех без исключения внешнеполитических партнеров страны, включая ОДКБ, Россию, США, Китаем и ЕС. Совместные учения «Славянское братство 2020» продлятся до 15 сентября на полигоне в Брестской области.