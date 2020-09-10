Сербия отказалась от учений на территории в Белоруссии, которые стартуют сегодня.

В Белграде объяснили такое решение введением моратория на любые учения в связи с последствиями пандемии и необходимостью обеспечить нейтральный статус страны. Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил также, что его страна подверглась «страшному и незаслуженному» давлению со стороны Евросоюза. Глава военного ведомства подчеркнул, что неучастие страны в совместных учений коснется всех без исключения внешнеполитических партнеров страны, включая ОДКБ, Россию, США, Китаем и ЕС. Совместные учения «Славянское братство 2020» продлятся до 15 сентября на полигоне в Брестской области.
2020-09-10T05:10:13+03:00
2020-09-10T05:10:32+03:00
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05:10, 10 сентября 2020
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