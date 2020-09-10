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05:07, 10 сентября 2020

Два американских сенатора призвали Минфин США расширить санкции в рамках «закона Магнитского».

Роберт Менендес и Бен Кардин обратили внимание на то, что «список Магнитского» давно не пополнялся, хотя раньше это происходило ежегодно. По мнению законодателей, закон Магнитского является «одним из наиболее эффективных инструментов США для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России». Сенаторы считают, что в России по-прежнему есть множество лиц, к которым закон Магнитского применим.



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