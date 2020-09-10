Два американских сенатора призвали Минфин США расширить санкции в рамках «закона Магнитского».

Роберт Менендес и Бен Кардин обратили внимание на то, что «список Магнитского» давно не пополнялся, хотя раньше это происходило ежегодно. По мнению законодателей, закон Магнитского является «одним из наиболее эффективных инструментов США для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России». Сенаторы считают, что в России по-прежнему есть множество лиц, к которым закон Магнитского применим.
2020-09-10T05:07:30+03:00
2020-09-10T05:07:34+03:00
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05:07, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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