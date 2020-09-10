По данным немецкого издания Die Zeit, Навальный был отравлен модифицированной версией яда «Новичок».

Это вещество невозможно получить вне стен специальной лаборатории, оно недоступно для обычных преступников. Алексей Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых обстоятельств», главными среди которых были реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и также действия врачей, вколовших ему атропин, — пишет немецкий журнал. По его версии, Навальный должен был умереть на борту самолета. Эксперты Die Zeit полагают, что операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой. Само по себе существование нового варианта «Новичка» исключает его попадание в распоряжение случайных людей.
2020-09-10T05:05:51+03:00
2020-09-10T05:05:55+03:00
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05:05, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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