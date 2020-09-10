По данным немецкого издания Die Zeit, Навальный был отравлен модифицированной версией яда «Новичок».

Это вещество невозможно получить вне стен специальной лаборатории, оно недоступно для обычных преступников. Алексей Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых обстоятельств», главными среди которых были реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и также действия врачей, вколовших ему атропин, — пишет немецкий журнал. По его версии, Навальный должен был умереть на борту самолета. Эксперты Die Zeit полагают, что операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой. Само по себе существование нового варианта «Новичка» исключает его попадание в распоряжение случайных людей.