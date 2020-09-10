Майк Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны высшие российские чиновники.

Госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в покушении на российского оппозиционного политика. В то же время госсекретарь признал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.