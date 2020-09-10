Майк Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны высшие российские чиновники.

Госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в покушении на российского оппозиционного политика. В то же время госсекретарь признал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.
2020-09-10T05:04:32+03:00
2020-09-10T05:04:37+03:00
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05:04, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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