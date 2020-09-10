В Мексике убит журналист региональной газеты «Диарио эль Мундо» Хулио Вальдивия.

Как сообщает издание в своем «Твиттере», обезглавленное тело репортера обнаружено на железнодорожных путях. О возможных мотивах расправы не сообщалось. С начала года жертвами насилия в Мексике стали по меньшей мере шестеро журналистов, а с 2000 года в латиноамериканской стране были убиты свыше 150 сотрудников СМИ.