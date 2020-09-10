В Мексике убит журналист региональной газеты «Диарио эль Мундо» Хулио Вальдивия.

Как сообщает издание в своем «Твиттере», обезглавленное тело репортера обнаружено на железнодорожных путях. О возможных мотивах расправы не сообщалось. С начала года жертвами насилия в Мексике стали по меньшей мере шестеро журналистов, а с 2000 года в латиноамериканской стране были убиты свыше 150 сотрудников СМИ.
2020-09-10T04:07:43+03:00
2020-09-10T04:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
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