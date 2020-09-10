Экс-кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая намерена воздать партию.

У себя в ФБ Канопацкая пишет, что в ближайшее время будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию Национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур.
2020-09-10T04:06:32+03:00
2020-09-10T04:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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