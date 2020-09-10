Власти России, по сведениям Рейтер, попросили госбанки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности.

По словам источников агентства, глава правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили Сбербанк, ВТБ и ВЭБ не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков. По данным агентства, Россия обеспокоена возможным повторением «украинского сценария», когда российские кредиторы были вынуждены списать крупные суммы после введения Киевом санкций в отношении местных «дочек» российских госбанков. По оценке Fitch, долг банковского сектора Белоруссии перед Россией по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд.