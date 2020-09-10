Власти России, по сведениям Рейтер, попросили госбанки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности.

По словам источников агентства, глава правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили Сбербанк, ВТБ и ВЭБ не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков. По данным агентства, Россия обеспокоена возможным повторением «украинского сценария», когда российские кредиторы были вынуждены списать крупные суммы после введения Киевом санкций в отношении местных «дочек» российских госбанков. По оценке Fitch, долг банковского сектора Белоруссии перед Россией по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд.
2020-09-10T04:05:21+03:00
2020-09-10T04:05:28+03:00
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04:05, 10 сентября 2020
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Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь.
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