Отравление Навального вполне могло быть санкционировано высшим российским руководством.

Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в радиопрограмме Бена Шапиро, он сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь. Он также заявил, что если причастность российских властей к отравлению Навального подтвердится, Москва дорого заплатит за это.