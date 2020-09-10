Канадская исполнительница Селин Дион в следующем году возобновит прерванный коронавирусом мировой тур.

Как сообщается на официальном сайте певицы, 19 марта она выступит в Париже. Европейские гастроли Селин Дион планировала начать в Праге 21 мая

но в итоге пришлось отменить более 30 выступлений в разных городах. Европейскую часть мирового турне Дион завершит 25 июля в Бухаресте. Североамериканская часть турне возобновится 16 августа в канадском Виннипеге.