Число жертв коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса превысило 900 тысяч.

Больше всего умерших в США — более 190,6 тыс. летальных исходов. Далее следуют Бразилия и Индия. Всего, согласно информации университета, коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек.
2020-09-10T03:17:20+03:00
2020-09-10T03:17:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 10 сентября 2020
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