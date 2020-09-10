На греческом острове Лесбос после пожара в лагере мигрантов начались беспорядки.

Как передает местный телеканал Open, мигранты из сгоревшего лагеря пытались пройти в порт Митилини. Полицейский спецназ применил слезоточивый газ, чтобы не пропустить их в город. Сообщается, что мигранты поджигают траву вдоль дороги, в нескольких местах начались пожары. Как ожидается, сегодня на остров прибудут дополнительные силы полиции, а также суда, на которых разместят часть мигрантов. Для остальных на остров доставят палатки. На Лесбосе на 4 месяца объявлен режим ЧС. Ранее сообщалось, что на острове сгорел крупнейший в стране центр приема и идентификации мигрантов и беженцев. Без крова остались 13 тыс. чел. Известно о 35 случаях коронавируса в лагере.