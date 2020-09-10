США отозвали визы более тысячи граждан Китая.

Как пояснил Рейтер представитель Госдепартамента, это было сделано, чтобы противостоять въезду в страну студентов и ученых, связанных, по мнению Вашингтона, с вооруженными силами Китая. В Госдепе считают, что эти китайские граждане могут приезжать в Штаты с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности.