Прокуратура начала проверку по факту урока по борьбе с терроризмом в одной из тюменских школ.

Как передает МБХ медиа, на уроке ОБЖ в 5 классе прошла «учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников». По окончанию игры были разобраны ошибки в поведении учащихся. На фото, опубликованных в сети видно, что классе сидят мужчины в камуфляжной форме, черных масках и с предметом, похожим на оружие. В публикации говорится, что учеников и родителей об этом уроке не предупреждали. Во время занятия одному школьнику стало плохо. Как сообщили «Коммерсанту» в прокуратуре Тюменской области, после проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.
2020-09-10T03:12:45+03:00
2020-09-10T03:12:50+03:00
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03:12, 10 сентября 2020
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