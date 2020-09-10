Адвокат Марии Колесниковой пообещала обжаловать арест ее подзащитной.

Как заявила Людмила Казак, член президиума КС белорусской оппозиции находится в СИЗО с незадокументированной даты, так как правоохранители не сообщили, когда именно ее задержали. Юрист напомнила, что в течение десяти дней Колесниковой должны предъявить обинения и избрать меру пресечения в соответствии с тяжестью преступления. Официально известно, что одну из лидеров оппозиции арестовали по делу о призывах к свержению власти.
2020-09-10T03:11:35+03:00
2020-09-10T03:11:40+03:00
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03:11, 10 сентября 2020
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