Адвокат Марии Колесниковой пообещала обжаловать арест ее подзащитной.

Как заявила Людмила Казак, член президиума КС белорусской оппозиции находится в СИЗО с незадокументированной даты, так как правоохранители не сообщили, когда именно ее задержали. Юрист напомнила, что в течение десяти дней Колесниковой должны предъявить обинения и избрать меру пресечения в соответствии с тяжестью преступления. Официально известно, что одну из лидеров оппозиции арестовали по делу о призывах к свержению власти.