Алексей Навальный, как пишет немецкой издание Die Zeit, был отравлен модифицированным ядом группы «Новичок».

Новый яд должен работать медленнее, чем ранее известные его виды. Германия подозревает, что один из сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, или специально направленный агент спецслужб обрызгал ядом чай или чашку, из которой он пил. По версии Берлина, силовики полагали, что политик погибнет на борту самолета. То, что он остался жив, Германия связывает с быстрой реакцией пилота, совершившего экстренную посадку, и омских врачей, которые экстренно ввели Навальному атропин.