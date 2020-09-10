Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open.

В следующем круге 38-летняя американская теннисистка сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко из Белоруссии и Элизе Мертенс из Бельгии. Серена Уильямс находится на восьмом месте Женской теннисной ассоциации. Она 73 раза побеждала в турнирах WTA, шесть раз была победительницей US Open, четырежды становилась олимпийской чемпионкой.
2020-09-10T02:12:09+03:00
2020-09-10T02:12:14+03:00
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02:12, 10 сентября 2020
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