Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open.

В следующем круге 38-летняя американская теннисистка сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко из Белоруссии и Элизе Мертенс из Бельгии. Серена Уильямс находится на восьмом месте Женской теннисной ассоциации. Она 73 раза побеждала в турнирах WTA, шесть раз была победительницей US Open, четырежды становилась олимпийской чемпионкой.