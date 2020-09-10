Дональд Трамп убежден, что если бы не действия его администрации, от коронавируса «умерли бы миллионы».

Президент США отметил, что американские власти провели «невероятную работу». При этом глава Белого дома отказался взять на себя ответственность за высокую смертность от COVID-19 в США. Штаты находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: число случаев заражения превысило 6,5 млн, скончались почти 195 тысяч человек.