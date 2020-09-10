Одна из главных больниц Петербурга, Мариинская вновь приостановила прием экстренных и плановых пациентов.

Это связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Как пишет «Новая газета» Роспотребнадзор постановил закрыть «неинфекционную» часть больницы до особого распоряжения. Разрешили только работу «ковидного» отделения, которое заполнено до отказа.