Одна из главных больниц Петербурга, Мариинская вновь приостановила прием экстренных и плановых пациентов.

Это связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Как пишет «Новая газета» Роспотребнадзор постановил закрыть «неинфекционную» часть больницы до особого распоряжения. Разрешили только работу «ковидного» отделения, которое заполнено до отказа.
2020-09-10T02:09:53+03:00
2020-09-10T02:09:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706669-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)