В столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте погиб 65-летний криминальный авторитет Владимир Зятьков.

Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на свои источники. Официально это не подтверждено. Ранее сообщалось, что в результате столкновения катера и баржи погибли четыре человека. Еще столько же, вкл. Ребенка, ранены. Предположительно, моторная лодка шла на высокой скорости и врезалась в баржу. Возбуждено уголовное дело.
2020-09-10T02:08:02+03:00
2020-09-10T02:08:07+03:00
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02:08, 10 сентября 2020
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