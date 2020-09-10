В столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте погиб 65-летний криминальный авторитет Владимир Зятьков.

Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на свои источники. Официально это не подтверждено. Ранее сообщалось, что в результате столкновения катера и баржи погибли четыре человека. Еще столько же, вкл. Ребенка, ранены. Предположительно, моторная лодка шла на высокой скорости и врезалась в баржу. Возбуждено уголовное дело.