Эльман Пашаев не будет представлять интересы Михаила Ефремова в апелляции.

Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая навестила актера в СИЗО. Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП. По словам Литвинович, Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг Пашаева и сказал, что именно адвокат «подставил» его на эти восемь лет.
2020-09-10T02:06:33+03:00
2020-09-10T02:06:37+03:00
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02:06, 10 сентября 2020
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