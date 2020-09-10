Эльман Пашаев не будет представлять интересы Михаила Ефремова в апелляции.

Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая навестила актера в СИЗО. Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП. По словам Литвинович, Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг Пашаева и сказал, что именно адвокат «подставил» его на эти восемь лет.