ФБК нашел у семьи главы Татарстана Рустама Минниханова недвижимость на 3,5 млрд. руб.

Одну из сделок ФБК характеризует как «взятку президенту республики от крупнейшего застройщика региона». Расследование ФБК вышло накануне выборов президента Татарстана — они будут проходить 11, 12 и 13 сентября. Рустам Минниханов, руководящий регионом с 2010 года, является одним из пяти зарегистрированных кандидатов. Помимо этого, в Татарстане одновременно пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления; некоторые из кандидатов на этих выборах поддерживаются «Умным голосованием» ФБК.