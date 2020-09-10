ФБК нашел у семьи главы Татарстана Рустама Минниханова недвижимость на 3,5 млрд. руб.

Одну из сделок ФБК характеризует как «взятку президенту республики от крупнейшего застройщика региона». Расследование ФБК вышло накануне выборов президента Татарстана — они будут проходить 11, 12 и 13 сентября. Рустам Минниханов, руководящий регионом с 2010 года, является одним из пяти зарегистрированных кандидатов. Помимо этого, в Татарстане одновременно пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления; некоторые из кандидатов на этих выборах поддерживаются «Умным голосованием» ФБК.
2020-09-10T02:05:26+03:00
2020-09-10T02:05:31+03:00
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02:05, 10 сентября 2020
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