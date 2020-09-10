Немецкое издание Die Zeit утверждает, чтоАлексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка».

Источники журнала говорят, что модифицированный «Новичок» более опасен, чем предыдущие известные вариации. По замыслу отравителей, российский политик должен был умереть в самйолете и остался в живых только «благодаря цепочке счастливых случайностей» — действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачей, оперативно вколовших ему атропин. Как полагает Die Zeit, операцию с использованием новейшего яда могла провести только российская спецслужба по приказу Кремля. Официально Российские власти заявляют, что до отправки в Германию у Навального следов яда обнаружено не было.
2020-09-10T02:04:28+03:00
2020-09-10T02:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 10 сентября 2020
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