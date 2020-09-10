Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open.

В четвертьфинале он победил соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). В полуфинале 24-летний Медведев сыграет против победителя встречи Доминик Тим (Австрия) — Алекс де Минаур (Австралия).
2020-09-10T01:10:48+03:00
2020-09-10T01:10:53+03:00
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01:10, 10 сентября 2020
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