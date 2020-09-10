Зампред ЕК Марош Шефчович летит в Лондон для экстренных переговоров по Brexit.

Они потребовались после публикации британским правительством законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода. ЕС ждет разъяснений Великобритании.
2020-09-10T01:09:55+03:00
2020-09-10T01:10:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706657-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)