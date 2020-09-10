В Сургуте накануне вечером на реке Черная пассажирский катер врезался в баржу.

Как передает ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева, на катере находились восемь человек. Четверо из них погибли, остальные, в т.ч. трехлетний ребенок госпитализированы. Как передает издание «Сургут 24», по предварительным данным, катер шел на высокой скорости и столкнулся с пришвартованной у берега плоскодонной баржей. Возбуждено уголовное дело.
2020-09-10T01:08:56+03:00
2020-09-10T01:09:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706655-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)