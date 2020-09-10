В Сургуте накануне вечером на реке Черная пассажирский катер врезался в баржу.

Как передает ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева, на катере находились восемь человек. Четверо из них погибли, остальные, в т.ч. трехлетний ребенок госпитализированы. Как передает издание «Сургут 24», по предварительным данным, катер шел на высокой скорости и столкнулся с пришвартованной у берега плоскодонной баржей. Возбуждено уголовное дело.