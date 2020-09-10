Суд отправил под арест замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Как передает РБК, ему вменяется хищение более 600 млн руб., выделенных на создание информационной сети Российского энергетического агентства. Эту структуру Тихонов возглавлял в течение шести лет до 2019 года. Тихонов был задержан два дня назад после обысков с участием следователей СК, ФСБ и МВД.