Суд отправил под арест замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Как передает РБК, ему вменяется хищение более 600 млн руб., выделенных на создание информационной сети Российского энергетического агентства. Эту структуру Тихонов возглавлял в течение шести лет до 2019 года. Тихонов был задержан два дня назад после обысков с участием следователей СК, ФСБ и МВД.
2020-09-10T01:07:56+03:00
2020-09-10T01:08:00+03:00
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01:07, 10 сентября 2020
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