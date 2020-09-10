Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс адвокатской этики.

Как сообщил ТАСС источник в адвокатских кругах, соответствующее постановление вынесла квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии. Нарушения связаны с публичной активностью Пашаева. Совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката вплоть до прекращения статуса адвоката. Пашаев ранее был трижды лишен адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания.
2020-09-10T01:06:52+03:00
2020-09-10T01:06:56+03:00
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01:06, 10 сентября 2020
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