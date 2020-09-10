Мария Колесникова стала в Белоруссии фигуранткой уголовного дела о призывах к захвату власти.

Арест члена президиума КС белорусской оппозиции санкционирован прокурором. По словам адвоката Людмилы Казак, Колесникова сейчас содержится в минском СИЗО, куда была доставлена после задержания на границе с Украиной. Помимо Колесниковой, в рамках того же дела в Белоруссии арестованы член КС Максим Знак и адвокат предвыборного штаба Виктора Бабарико Илья Салей.