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01:04, 10 сентября 2020

Результаты анализов, взятых в ФРГ у Алексея Навального, переданы в ОЗХО.

Это немецкому агентству ДПА подтвердили в Минобороны Германии. При этом, представитель правительства ФРГ Мартина Фиц со своей стороны указала, что Берлин «не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России». По ее словам, Германия продолжает призывать российскую сторону предоставить информацию об отравлении российского оппозиционного политика. По сведениям издания «Цайт», Навальный был отравлен модифицированным ядом из группы «Новичок», о котором ранее не было известно.



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