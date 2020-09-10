Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве
выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и
мониторингу ситуации с распространением инфекции.
«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и
получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе
Согласно статистике, это наибольшее число умерших от коронавируса с 21 июля, когда
сообщалось о 19 смертях. Всего в столице умерли 4 947 человек с коронавирусом.
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом — оперштаб
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве