Власти Грузии полностью запретили застолья в стране

А также свадьбы, поминки, юбилеи. Это решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказали в правительстве республики. Запрет вступает в силу с завтрашнего дня. Ранее в одном из регионов Грузии был зафиксирован всплеск заболеваемости после проведения свадьбы с приглашением 500 гостей. За нарушение запрета организаторам застолья грозит штраф в размере более 3 тысяч долларов.