Сербия отказалась от совместных военных учений с Россией и Белоруссией

Военные маневры «Славянское братство-2020» стартуют сегодня на территории Белорусии. В Белграде отказ от участия связали с давлением со стороны Евросоюза.

Планировалось, что в учениях примут участие до 1,5 тыс. военных Белоруссии, России и Сербии. Однако накануне глава Минобороны Сербии Александр Вулин по итогам заседания правительства Страны объявил, что в предстоящий период страна не станет участвовать в каких-либо военных активностях «ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом». Участие сербских военных в маневрах заморожено на шесть месяцев. Глава оборонного ведомства добавил, что Сербия находится «под давлением ЕС» и от страны «требуют ценой отказа от европейского будущего и ценой еще большего давления на политику воздержаться от участия в «Славянском братстве-2020». Кроме того, Вулин напомнил, что Сербия, на основании соответствующего голосования в парламенте, является нейтральным государством, и чтобы сохранить военный нейтралитет и избежать, или хотя бы уменьшить последствия давления на страну, и было принято решение об отказе от учений.

На минувшей неделе между Россией и Сербией едва не возник дипломатический скандал на фоне комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Впрочем, в Белграде с возникшей ситуацией отказ от участия в военных маневрах увязывать не стали