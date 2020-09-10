Немецкие специалисты полагают, что Алексея Навального пытались отравить новым ядом семейства «Новичок». Так пишет газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники. Следы этого вещества, как утверждает издание, были найдены на руках и горлышке бутылки, из которой пил оппозиционный политик. Главного критика Кремля, по данным газеты, спасли от смерти быстрые действия пилота рейса «Томск-Москва», который совершил экстренную посадку в Омске, и работа омских врачей, которые вкололи ему атропин. При этом, отмечает Die Zeit, немецкая сторона подозревает, что за покушением стоят российские спецслужбы. Один из агентов мог подмешать яд в чай или обработал им поверхность чашки, из которой пил Навальный.

Накануне Берлин объявил, что направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия. Таким образом немецкое правительство хочет вовлечь в процесс нейтральную сторону, — сказал в эфире «Эха» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

В то же время передача проб российской стороне, добавил Баунов, способствовала бы установлению доверительных отношений в этом вопросе.

Один из разработчиков вещества семейства «Новичок», доктор химических наук Вил Мирзаянов предполагает, что при покушении злоумышленники могли использовать яд, который изначально находится в твердой форме, но при этом может растворяться в жидкости. В таком состоянии он не так опасен для отравителя и окружающих. Отравляющие вещества из группы «Новичок» трудно отследить при растворении в воде, но в организме человека они надолго оставляют следы, добавил Мирзаянов в интервью «Эху»,

В Кремле сообщения из Берлина пока не комментировали.