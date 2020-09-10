Z Архив новостей новости
5 13 6 2587
00:02, 10 сентября 2020

Немецкие специалисты полагают, что Алексея Навального пытались отравить новым ядом семейства «Новичок»

Немецкие специалисты полагают, что Алексея Навального пытались отравить новым ядом семейства «Новичок». Так пишет газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники. Следы этого вещества, как утверждает издание, были найдены на руках и горлышке бутылки, из которой пил оппозиционный политик. Главного критика Кремля, по данным газеты, спасли от смерти быстрые действия пилота рейса «Томск-Москва», который совершил экстренную посадку в Омске, и работа омских врачей, которые вкололи ему атропин. При этом, отмечает Die Zeit, немецкая сторона подозревает, что за покушением стоят российские спецслужбы. Один из агентов мог подмешать яд в чай или обработал им поверхность чашки, из которой пил Навальный.
Накануне Берлин объявил, что направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия. Таким образом немецкое правительство хочет вовлечь в процесс нейтральную сторону, — сказал в эфире «Эха» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

В то же время передача проб российской стороне, добавил Баунов, способствовала бы установлению доверительных отношений в этом вопросе.
Один из разработчиков вещества семейства «Новичок», доктор химических наук Вил Мирзаянов предполагает, что при покушении злоумышленники могли использовать яд, который изначально находится в твердой форме, но при этом может растворяться в жидкости. В таком состоянии он не так опасен для отравителя и окружающих. Отравляющие вещества из группы «Новичок» трудно отследить при растворении в воде, но в организме человека они надолго оставляют следы, добавил Мирзаянов в интервью «Эху»,

В Кремле сообщения из Берлина пока не комментировали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 6424 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 432 6 49735 08.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 246 6 31366 09.09
Новости

В Кремле сообщили, что Владимир Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за пандемии Поездка туда сейчас нежелательна, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 61 6 11592
Новости

Российский МИД заявил протест послу ФРГ из-за ситуации вокруг отравления Алексея Навального Геза Андреас фон Гайр в течение двух часов общался с представителями внешнеполитического ведомства…

5 37 6 5370
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14547 03.09
Новости

Германия передала результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия Как напомнили в немецком министерстве обороны, Россия также является членом этой организации…

5 60 6 9477
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 18873 07.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 399 6 71302 04.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 184 6 34474 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 116 6 23938 03.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41877 04.09
8читать ;смотреть
Новости

Александр Лукашенко просит не шутить о перехваченном спецслужбами Белоруссии разговоре об отравлении Навального Он говорит, что у Минска много такой информации и что тысячу раз подумал перед тем, как решил опубликовать запись Лукашенко утверждает, что все это сделано ради Владимира Путина…

5 28 6 6127
Блоги

Сергей Марков политолог

Что дальше? Российское государство будет признано частично преступным и в отношении него будут отменены нормы международного общения. Лучше готовиться к этому уже сейчас…

5 253 6 56723 03.09
Блоги

+ Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Сделали они это, чтобы «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии»…

5 211 6 47155 03.09
Блоги

+ Большое интервью Лукашенко российским журналистам Большое интервью Лукашенко российским журналистам «Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было»...

5 106 6 24070 09.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в силу Этого не исключает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников…

5 10 6 279250
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 79 6 111716 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 29.1 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 87 6 45293 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 139 6 264070 06.09
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Это ваши собственные обязательства. Соблюдайте их. И ваше расследование – это не расследование о Навальном, это расследование о том, как это боевое химическое вещество у вас еще существует…

5 61 6 90902 05.09
#слушать 01:31:19 8читать ;смотреть $скачать 72.6 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8732133
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4625409

Сегодня в эфире