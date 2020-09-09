Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает возможной интеграцию с Россией, как прописано в Союзном договоре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает возможной интеграцию с Россией, как это прописано в Союзном договоре. Именно поэтому он начала обсуждать с Владимиром Путиным другие варианты, сказал Лукашенко в интервью российским журналистам. Это было сделано, чтобы приспособить к нынешним условиям новые пути интеграции. В свою очередь в Кремле сегодня сказали, что тема о слиянии или поглощении Белоруссии со стороны России не стоит. Тем временем ожидается, что президент Белоруссии посетит Москву в начале следующей недели.