Прокуратура Тюменской области начала проверку после инсценировки захвата заложников в Ишимской школе

Свою проверку также проводит областное управление СКР, передает агентство ТАСС. Накануне местное интернет-издание 72.ru писало, что в пятом классе школы Ишима на прошлой неделе прошло занятие по выживанию. В нем участвовали несколько взрослых в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из них забрался на подоконник, некоторые дети прикрывали головы руками. В руководстве учебного заведения настаивали, что родители были предупреждены о проведении такого урока.

