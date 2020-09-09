Адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева признали виновным в нарушении Кодекса адвокатской этики

Такое решение, по словам источника агентства ТАСС, приняла квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания. По мнению членов комиссии, нарушения связаны с публичной активностью Пашаева. Ранее президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского. Сегодня источник агентства ТАСС рассказал, что родные Ефремова ищут ему нового адвоката. Пашаев эту информацию не подтверждает.