В Берлине считают, что Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок»

Об этом пишет немецкая газета Die Zeit. Это вещество невозможно получить вне стен специальной лаборатории, оно недоступно для обычных преступников, подчеркивает издание. По словам неназванного источника, Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых обстоятельств», главными среди которых были реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и также действия врачей, вколовших ему атропин. Издание добавляет, что по замыслу организаторов покушения, Навальный должен был умереть на борту самолета. Операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты, на которых ссылается Zeit.