На петербургской киностудии «Ленфильм» уже второй раз за год гендиректор

Новым руководителем стал бывший менеджер «Стройтрансгаза» Федор Щербаков. До этого в феврале этот пост заняла Инесса Юрченко. Причины, по которым Росимущество вновь меняет руководство студии, пока не известны, пишет газета РБК.

С февраля были подготовлены стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, финансовая модель, бизнес-план и «дорожные карты».