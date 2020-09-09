Израиль и Арабские Эмираты назначили дату подписания договора о нормализации отношений

Это произойдет на следующий неделе во вторник в Белом доме. Президент США Дональд Трамп, как сообщается, примет представителей руководства двух стран. О том, что Иерусалим и Абу-Даби достигли договоренностей, глава Белого дома объявил еще в середине августа. Израиль готов остановить распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. ОАЭ станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, которая подпишет договор о нормализации отношений с еврейским государством.

