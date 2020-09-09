Следственный комитет повторно отказал в расследовании смерти жительницы Чечни Мадины Умаевой

Республиканское управление ведомства в первый раз принимало решение об отказе еще в июле, пишет интернет-издание «Медиазона». Правозащитники также обращались к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под свой контроль. Мадина Умаева погибла 12 июля. Ее мать предположила, что дочь была убита. Она утверждала, что Мадина много раз пыталась уйти от мужа, который ее избивал. После того, как глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать мужчин, которые не могут «заставить своих жен замолчать» и говорил, что погибшая девушка «должна была цепляться за свой брак», мать погибшей публично извинилась.

