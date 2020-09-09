Алексея Навального, как пишет газета Zeit, отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок»

Алексея Навального, как пишет немецкая газета Zeit, отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом рассказали источники издания со ссылкой на анализы, которые провели немецкие специалисты. Новый яд должен работать медленнее, чем ранее известные его виды. В Берлине подозревают, что к покушению на политика причастны российские спецслужбы. В Москве эту публикацию пока не комментировали.
2020-09-09T22:35:17+03:00
2020-09-09T22:51:33+03:00
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22:35, 09 сентября 2020
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