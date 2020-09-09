Одному из лидеров белорусской оппозиции М.Колесниковой,по словам ее адвоката, спецслужбы угрожали физической расправой

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, по словам ее адвоката, спецслужбы угрожали физической расправой. Кроме того, на теле общественного деятеля представитель защиты обнаружила ушибы. Колесникову, как говорит адвокат, силой заталкивали в машину и удерживали. В этой связи она намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Адвокат также утверждает, что белорусский КГБ требовал от Колесниковой добровольно покинуть Белоруссию, а на границу с Украиной члена президиума Координационного совета оппозиции вывозили насильно. Следственный комитет Белоруссии объявил сегодня, что Мария Колесникова и еще один член президиума Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.

Арестовывая лидеров координационного совета оппозиции Белоруссии, Лукашенко наносит серьезный удар по своей репутации. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

По мнению Александра Баунова, Лукашенко недооценил влияние женщин-оппозиционеров на протестующих.