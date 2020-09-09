Интерес иностранных инвесторов к облигациям российского федерального займа 3ий месяц подряд близок к нулевой отметке

Интерес иностранных инвесторов к облигациям российского федерального займа третий месяц подряд близок к нулевой отметке. По данным Центробанка, ностранцы перестали приобретать бумаги, которые на рынке размещает Минфин страны с целью покрытия бюджетного дефицита.

Если в прошлом году иностранные инвесторы стали крупнейшими кредиторами российского правительства, купив облигаций федерального займа более чем на триллион рублей, то в этом году нерезиденты практически не интересуются долговыми обязательствами России. На долговой рынок оказывают давление усиление рисков, связанных с политическим протестами в Белоруссии и ситуацией вокруг Алексея Навального и это вынуждает инвесторов выходить из российских активов. Такое мнение со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталию Орлову приводит сайт Finanz.ru. По итогам трех последних месяцев иностранцы приобрели российских долговых обязательств всего на 0,6% от общего объема размещенных Минфином бумаг. На фоне дефицита бюджета, который по итогам этого года российским финансовым ведомством прогнозируется в объеме 4 триллионов рублей, фактический бойкот зарубежных инвесторов предложений по покупке российского суверенного долга вселяет серьезные опасения в представителей финансового блока правительства.

Накануне в ходе дискуссии в рамках Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов напрямую связал снизившийся интерес к российским долговым обязательствам с уровнем доверия иностранных инвесторов к действиям властей России.